L'ex Samp scomparso a 26 anni, la tragedia: "Per sempre nei nostri cuori"

Brutta giornata per il calcio: è venuto a mancare Federico Garrè. A dare la tragica notizia è stato il suo ex club, il Busalla: "È con il cuore pesante che diciamo addio a Federico, un compagno di squadra straordinario che non giocava più con noi da due anni. Sebbene il tempo abbia separato il suo percorso dal campo, il suo impatto sul nostro club e nelle nostre vite è indelebile. Federico portava con sé un sorriso contagioso e una passione per il calcio che ci ha arricchito per anni".