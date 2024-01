Messi miglior giocatore, Guardiola batte Inzaghi e Lukaku non vota Simone

LONDRA (Inghilterra) - A Londra si sta tenendo la cerimonia dei Fifa Best 2023 per premiare i protagonisti della stagione 2022-23 ed il primo premio è stato assegnato a Pep Guardiola. L'allenatore del Manchester City, vincitore assoluto nella passata stagione Premier League, FA Cup, Champions League e Mondiale per Club, è stato premiato con il riconoscimento "Best Fifa Men's Coach" battendo la concorrenza italiana composta da Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Sul podio l'allenatore spagnolo si è complimentato con l'attuale Ct della Nazionale Italiana: "Spalletti hai vinto lo scudetto, Inzaghi so quanto è stato difficile vincere contro di te in finale. Il Barcellona è il club del mio cuore, col City abbiamo costruito step by step ed è stato un sogno diventato realtà. È stato davvero speciale".