Camerun e Algeria, solo pari all’esordio con Guinea e Angola. Senegal tris

YAMOUSSOUKRO (Costa d'Avorio) - Nel girone C esordio da applausi per il Senegal che travolge 3-0 il Gambia . Trascinati dai 'francesi' Pape Gueye (Olympique Marsiglia) e Lamine Camara (Metz), autore di una doppietta, i campioni in carica hanno strapazzato la nazionale dell'ex Bologna Musa Barrow , rimasta in dieci alla fine del primo tempo per l'espulsione di Adams.

Sempre nel Gruppo C debutto del Camerun (privo di Onana) del napoletano Anguissa che pareggia in rimonta 1-1 contro la Guinea. Al 10' "Elefanti" in vantaggio con Bayo che sfrutta una dormita del duo Kemen e Ntcham, batte Ondoa e porta avanti i suoi con Anguissa che 2 minuti dopo si divora da pochi passi di testa la rete del pareggio. Guinea che però è costretta a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Kamano nel recupero del1 ° tempo: fallo pericoloso del capitano della Guinea su Magri, il direttore di gara lo ammonisce ma, dopo aver rivisto le immagini al Var, lo espelle. Rientrati in campo i "Leoni Indomabili" pareggiano subito con Magri al 51' ma non riescono a ribaltare il parziale con il portiere della Guinea, Kone, autore di una pazzesca parata all'88' su Ekambi.

Gruppo D, pareggio anche per l'Algeria di Bennacer

Allo Stade Municipal de Bouaké invece comincia il Gruppo D con l'Algeria del milanista Bennacer che pareggia per 1-1 contro l'Angola. Infatti i "Fennec" passano in vantaggio al 18' con Bounedjah ma nella ripresa arriva su calcio di rigore il pareggio delle "Antilopi giganti nere" con Mabululu.