Coppa d'Africa: Mali batte Sudafrica. Sorpresa Namibia contro la Tunisia

Coppa d'Africa 2023: le altre partite

Successo in extremis per il Burkina Faso che conquista la prima posizione del Girone D. Gli uomini di Velud battono la Mauritania grazie al calcio di rigore trasformato da Bertrand Traore al 96' (dopo l'ok del Var). Gli Stalloni chiudono così la prima giornata davanti ad Algeria e Angola, che nel match d'esordio non sono andate oltre l'1 a 1. Esulta anche la Namibia, che stravolge i pronostici e batte la Tunisia con il gol Hotto al minuto 86. Esordio amaro dunque per la squadra del ct Kadri.