Mancini la ribalta all'ultimo: vittoria Arabia ma che caos in Coppa d'Asia...

Vittoria in rimonta per l'Arabia Saudita di Roberto Mancini . L'ex ct della nazionale italiana, impegnato in Qatar per la XVIII edizione della Coppa d'Asia , conquista 3 punti contro l' Oman di Ivankovic grazie alla rete di Al-Bulaihi al 6° minuto di recupero. Risultato che vale la seconda posizione nella classifica del Girone F alle spalle Thailandia , reduce dal successo contro il Kirghizistan per 2 a 0.

Successo all'ultimo respiro. E che brivido al Var

L'Oman passa in vantaggio al 14' del primo tempo grazie al rigore trasformato da Al-Yahyaei. Gli uomini di Mancini non demordono e provano a recuperare lo svantaggio. Al duplice fischio però, il parziale resta invariato. Bisogna aspettare il 78° minuto del secondo tempo per il gol che evita la seconda sconfitta consecutiva contro la nazionale di Ivankovic dopo il Ko in Coppa del Golfo. A firmare la rete che vale il pareggio è il compagno di Cristiano Ronaldo e Brozovic all'Al-Nassr Abdulrahman Ghareeb. E quando le sorti del match sembrano ormai decise, Al-Bulaihi realizza il gol che vale 3 punti. Gol che viene però annullato in un primo momento dall'arbitro che, dopo un consulto poco chiaro con il Var accorda la rimessa dal fondo all'Oman. Per poi però tornare sui suoi passi e convalidare la rete del difensore dell'Al-Hilal che regala tre punti a Mancini e all'Arabia Saudita.