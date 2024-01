Mourinho e il futuro, dall’Inghilterra: “O va in Usa o ct del Portogallo”

Nel futuro di José Mourinho ci sarebbero gli Stati Uniti o il Portogallo. Lo riportano i tabloid inglesi, secondo cui il tecnico portoghese non tornerà in Premier League dopo l'addio alla Roma. Lo Special One è stato esonerato dal club giallorosso e ora pensa al futuro. Secondo il Sun, l'MLS sarebbe la destinazione più probabile dell'ormai ex allenatore della Roma, che non ha mai nascosto la sua voglia di lavorare Oltreoceano. "Amo la mentalità statunitense, la gente ha una grande mentalità aperta", ha detto di recente a Sports Illustrated.