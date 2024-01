Supercoppa: il flop di Napoli-Fiorentina e le ultime parole famose di De Siervo

Le immagini sconfortanti dello stadio di Riyad, semideserto teatro di Napoli-Fiorentina, semiifinale della Supercoppa d'Arabia, cioè d'Italia, hanno fatto il giro del web, senza dimenticare un particolare non irrilevante: erano 180 i Paesi collegati. A fronte di una capienza di 25 mila spettatori, le presenze ufficialmente registrate sono state 9.732. Un flop che ha trasmesso un'immagine sbiadita del nostro calcio in campo internazionale. D'altra parte, Maurizio Sarri , allenatore della Lazio impegnata in Arabia Saudita, prima di lasciare Roma l'aveva detto forte e chiaro: "Andiamo a elemosinare in giro per il mondo. Il nostro campionato ha bisogno di soldi e lo fa nella maniera meno opportuna. Questo è tutto fuorché sport, in maniera miope, un prendi i soldi e scappa. Se questo è il calcio moderno, sono felice di essere vecchio". Dopodiché, il tecnico è stato rimbrottato dal suo presidente Claudio Lotito ("Sarri è stato frainteso. Faceva un ragionamento a 360 gradi legato a una serie di fattori che incidono su quelle che sono le prospettive del calcio italiano. Se il calcio ha la necessità di ricorrere a tornei esterni lo fa per aumentare il valore del brand. Perché storicamente il calcio italiano era un punto di riferimento. Andare a Riyad è importante dal punto di vista non solo economico ma della valorizzazione del brand, non solo della Lazio ma di tutto il calcio italiano”).

Gli ha fatto eco l'amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo: "Penso che Sarri sia stato frainteso, non penso che un professionista come lui possa aver detto una sciocchezza del genere, fa parte di un sistema i cui professionisti vengono pagati dalla ricerca di ricavi e anche dalla possibilità di organizzare queste partite". Bene. Anzi male., Perché, nonostante le riprese televisive abbiano ostentamente insistito sull'unica tribuna in cui erano asserragliati gli eroici spettatori, alla Rete non si scappa e le immagini dei seggiolini vuoti, dall'alto e dal basso, hanno dilagato. Giova quindi ricordare che cosa avesse dettoalla vigilia lo stesso De Siervo, il cui ammirevole sforzo di procacciare nuovi mercato e nuovi introiti ai club associati, sbatte contro la protesta, l'ironia e il sarcasmo dei tifosi italiani che la Supercoppa la vorrebbero in Italia. Altro che Arabia Saudita o Canada o Messico o Usa, come si paventa all'orizzonte. Ipse dixit: " Come Serie A siamo soddisfatti di giocare la quarta edizione della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Siamo arrivati qui per primi e la formula è nuova, guardiamo con grande interesse a questa edizione che presenta sullo scenario internazionale le quattro squadre più distintesi nell’ultima stagione. Le quattro squadre che giocheranno faranno sì che il pubblico saudita saprà apprezzare il livello che si vedrà in campo. L'obiettivo è utilizzare la Supercoppa per esportare spettacolo, come fanno già leghe come NFL o NHL, partite ufficiali. Allo stato non è ancora possibile farlo con partite di campionato, ma la Supercoppa rappresenta una possibilità che la Lega Serie A ha colto già dal 1993. L'obiettivo, complesso, è continuare a conquistare tifosi. Questo mercato si è aperto di recente rispetto ad altre aeree del pianeta ed è rilevante esportare qui le eccellenze del nostro Paese, che sono le quattro squadre che si sono distinte maggiormente. La Fiorentina e il Napoli l'anno scorso hanno dato spettacolo, siamo molto orgogliosi di presentare una super partita. L'Italia ha una grande possibilità e le nostre squadre daranno spettacolo. Format a quattro squadre fino al 2029? È un'opzione, abbiamo garantito contrattualmente la possibilità di ribadire questa formula o meno nei prossimi anni, crediamo sia vincente". S'è visto.