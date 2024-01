Napoli, plusvalenze Osimhen e caso Juve: ora Chiné spieghi bene le differenze

Gira un video in cui il procuratore federale Giuseppe Chiné, a margine del Premio “Sport e legalità”, spiega il perché la Juventus è stata condannata per le plusvalenze e non altri altri club (fra i quali, lui stesso, cita il Napoli e il caso Osimhen). E, per l’esattezza, Chinè dice: «La Juventus è stata oggetto di un’indagine della Procura di Torino e per la bravura o per la fortuna dei magistrati, io ho avuto il materiale che invece non ho avuto per altre società. Se lo ricevessi, so che ci sono Procure che indagano, potrei riaprire il processo come è accaduto per la Juventus». Bene, ora quel materiale c’è. E Chinè ne ha fatto richiesta alla Procura di Roma, seconda la quale, il Napoli deve essere processato per «falso in bilancio» a causa della plusvalenza fittizia generata nell’operazione Osimhen (avvenuta con giocatori svincolti dopo un anno e finiti fra i dilettanti o in C). Non è detto che il processo ci sarà, lo deciderà il Gup, esattamente come non è ancora chiaro se ci sarà un processo penale per le plusvalenze della Juventus, che - nella stessa Procura di Roma - attende che venga fissata un’udienza preliminare.