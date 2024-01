Osimhen, l'abbraccio a Drogba fa impazzire i tifosi del Chelsea: "Convincilo"

Osimhen e l'abbraccio con Drogba

Più volte, anche in passato, Osimhen ha ribadito di avere come suo idolo proprio Didier Drogba. Ai canali ufficiali della FIFA ha raccontato: "Sono cresciuto guardandolo giocare, è stato un esempio per me. Un giorno mi stavo allenando e un uomo mi ha chiamato chiedendomi se sapevo a chi somigliavo. Mi ha detto di andare su YouTube a vedere Drogba. Lì mi sono innamorato del suo modo di giocare e del tipo di persona che è. Da quel momento, vederlo giocare ha avuto un grande impatto sul mio gioco e mi ha aiutato molto". Ecco perché l'incontro tra i due ha scatenato grandi emozioni per l'attaccante del Napoli. Durante l'incontro è spuntato anche Djibril Cissé, ex Liverpool e con un passato anche nella Lazio. Sul suo Instagram, Osimhen ha ripostato anche il video in questione con le parole verso l'ex Chelsea e anche una foto Emmanuel Adebayor con le emoji della corona da re. Storie di Coppa d'Africa e d'incontri di grandi campioni del presente ma anche del passato.