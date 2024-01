Clamoroso, Messi e Di Maria con l'Argentina alle Olimpiadi di Parigi 2024

No, non sarà la Copa América in programma dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti il passo d’addio all’Albiceleste di due fenomeni assoluti. Non lo sarà perché Lionel Andrés Messi Cuccittini , per tutti La Pulga, il Goat, la Comadreja, il miglior giocatore in attività, e Ángel Di María , al secolo El Fideo, lo spaghetto, si sono ficcati in testa un’idea meravigliosa. Come anticipato a livello mondiale da DSports Messi e Di María vogliono chiudere nello stesso modo in cui hanno iniziato, ossia vincendo la medaglia d’oro del torneo di calcio dell’Olimpiade che si disputerà a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto.

Messi, Di Maria e le Olimpiadi

Trionfare a Parigi a 16 anni dall’alloro colto a Pechino, quando fu proprio Di María, su assist splendido di Messi, a schiantare la Nigeria con un lampo: quel 23 agosto iniziò a prendere forma il mito del Fideo uomo decisivo in ogni finale giocata con la maglia albiceleste, un mito sbocciato al Maracanã di Rio de Janeiro nel 2021 (pallonetto vincente contro il Brasile e trionfo in Copa América), cresciuto a Wembley Stadium, Londra, con una magia nella Finalissima stravinta contro l’Italia di Mister Mancini e sublimato, infine, con la perla di Lusail, Qatar, nella finale del Mondiale di 2 anni fa contro la Francia. Messi e Di María, La Pulga e El Fideo, sempre fianco a fianco, nelle lacrime di gioia e pure in quelle figlie di pazzesche delusioni e dolori incofessabili, come ad esempio nel 2014 dopo l’amarissima sconfitta ai supplementari nella finale Mundial contro la Germania. Sempre uniti, sempre insieme, amici veri e no, non è un classico modo di dire: Lionel e Ángel stanno lavorando per un duplice obiettivo, bissare il trionfo continentale di 3 anni fa e poi, di slancio, trascinare la Selección anche all’Olimpiade.L’ultimo ballo con la Nazionale, The Last Dance in salsa chimichurri.

Messi e Di Maria, la tournée in Asia

L’Afa e il suo presidente, Claudio El Chiqui Tapia, stanno già lavorando alacremente per rendere realtà il sogno dei due supercampioni: a fine marzo, quando ci sarà la pausa per il doppio impegno delle Nazionali, verrà convocata anche la Selección Sub 23, quella allenata dal Jefecito Javier Mascherano, quella che dovrà staccare il pass per il torneo a Cinque Cerchi (debutto nel Preolimpico in Venezuela oggi alla mezzanotte italiana contro il Paraguay). Il fine è chiarissimo: generare “comunione” e affinare la conoscenza tra i giocatori della Nazionale A e quelli del gruppo della Sub 23, l’Olimpica, in pratica. Messi e Di María verranno convocati per la tournée asiatica dove l’Albiceleste sfiderà la Cina e, probabilmente, l’Uruguay. Contemporaneamente la Sub 23 giocherà due amichevoli, sempre in Asia: nel caso in cui fosse certa della qualificazione ai Giochi, sia la Pulga che El Fideo si alleneranno con il gruppo di Mascherano.

E il Cio? Che ne pensa di quest’ipotesi il governo dello sport mondiale? Ve lo anticipiamo: tutto il bene possibile. Sentite il presidente Thomas Bach: «Sarebbe fantastico se ci fossero, potrebbero essere gli unici nella storia ad aver vinto un Mondiale e pure due ori olimpici. Li aspettiamo!». E mai come adesso, anche per gli argentini, Parigi val bene una messa. Figuriamoci un’Olimpiade.