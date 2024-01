Hakimi in gol ma il Marocco frena: 1-1 contro il Congo

SAN PEDRO (Costa d'Avorio) - Nel Gruppo F della Coppa d'Africa il Marocco dell'ex Inter Hakimi porta a casa un sofferto 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo in un match dove i "Leoni dell'Atlante" hanno rischiato. Proprio il difensore del Psg apre le marcature al 6' ma poi è il Congo protagonista della partita: al 41' rigore sbagliato da Bakambu e al 76' pareggio di Silas! Il pareggio del Marocco, però non viene sfruttato ne dallo Zambia e neanche dalla Tanzania che pareggiano per 1-1 con i "Leopardi" pieni rimpianti visto che conducevano 1-0 e hanno giocato tutto il 2° tempo in superiorità numerica facendosi riprendere all'89'. All'ultima giornata Marocco (1° con 4 punti) affronta lo Zambia (3° a 2 punti) mentre la Tanzania (4ª a 1 punto) la Repubblica Democratica del Congo (2ª a 2 punti).