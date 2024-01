Gigi Riva, malore e ricovero in ospedale: dovrà essere operato

Paura per Gigi Riva. L'ex calciatore è stato ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un malore avuto nelle scorse ore che ha reso necessario il ricovero. Presidente onorario del Cagliari, 79 anni, Rombo di Tuono, come scrive La Nuova Sardegna, dovrà subire un piccolo intervento chirurgico. Recentemente, il consiglio comunale del capoluogo sardo ha deciso di intitolargli il nuovo stadio che sarà costruito nel capoluogo.