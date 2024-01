Acerbi, quel gesto per Gigi Riva: il difensore dell'Inter in lacrime

La notizia della morte di Gigi Riva è arrivata a ridosso del fischio d'inizio di Napoli-Inter , finale della Supercoppa Italiana . Non c'è stato il tempo materiale per predisporre un minuto di silenzio in onore di "Rombo di Tuono", ma a Riyad si è rimediato prima dell'inizio del secondo tempo e le emozioni che si sono mescolate sono state molteplici.

Le telecamere hanno catturato i volti commossi dei calciatori che hanno vissuto in maniera personale il momento di dolore condiviso, mentre sul maxischermo dell' Al-Awwal Park Stadium veniva mostrata una foto di Riva con la maglia della Nazionale, accompagnata da un semplice "Ciao Gigi" . Particolarmente lucidi gli occhi di Francesco Acerbi , che ha alzato entrambe le braccia verso il cielo indicandolo: il pensiero, almeno per un istante, nel pieno di una partita decisiva, totalmente rivolto a Gigi Riva .

Morte Riva, lo stupore di Mazzarri

Di pieno stupore, invece, la reazione di Mazzarri, che ha preso coscienza della scomparsa di Riva al rientro dal tunnel degli spogliatoi. È rimasto sorpreso dalle squadre ferme in mezzo al campo, pronte a restare in silenzio per tributare il proprio cordoglio a Riva e si è rivolto ai suoi collaboratori spaesato e indicando il maxischermo: "Ma è morto Gigi Riva?" ha detto. Istanti surreali fatti di silenzi e preghiere, come quelle che Juan Jesus e non solo hanno recitato spalancando le mani.