Gigi Riva, nessuno come lui: perché è stato il calciatore di tutti

Una terra, un popolo, una squadra. Sei parole per dire tutto del Cagliari, sei parole che si inseguono e si avviluppano nella testa, in un groviglio di dolore, di commozione e di malinconia perché adesso Gigi Riva non c’è più. Perché quelle sei parole lui le ha incarnate ogni giorno, ogni mese, ogni anno, sino all’ultimo. Lui che disse no alla Juve, nel ‘73 pronta a pagarlo due miliardi e a offrire sei giocatori, fra i quali Bettega, Gentile e Cuccureddu. Ricordando i fatti, in una delle ultime interviste, il Nostro - perché Riva è nostro, è di tutti - aveva sorriso: «Quando Arrica, il mio presidente, scoprì che non sarei andato a Torino, non fu contento per niente. Ma non sono testone: semplicemente, io ero una persona chiusa, avevo avuto un’infanzia tragica, i miei genitori erano mancati presto. Poi sono venuto a Cagliari e abbiamo costruito una gran bella cosa: lo scudetto era il sogno di ogni squadra».