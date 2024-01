Una giornata di Serie A in India: perché Casini ha lanciato l'idea shock

Una giornata di Serie A all'estero, magari in India. Il presidente Casini ha lasciato senza parole, anche perché la Supercoppa in Arabia fra lo stadio vuoto per la semifinale Napoli-Fiorentina e i fischi al minuto di silenzio per Gigi Riva hanno lasciato un po' perplessi sull'esportazione del nostro calcio in Oriente. Tuttavia, il presidente di Lega non ha parlato di India in modo casuale. L'India è un mercato enorme: 1,4 miliardi di persone e una delle quattro economia che crescono più rapidamente al mondo. E il calcio in India sta conquistando sempre più spazio e secondo uno studio pubblicato nel settembre del 2023, è il quarto sport più popolare del Paese.