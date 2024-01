Gigi Riva, l'orgoglio di Zola e Tortu: "Fiero difensore della nostra Sardegna"

Una leggenda del calcio italiano, un simbolo per tutti gli sportivi: la scomparsa di Gigi Riva ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tanti sportivi che hanno voluto dedicare un penisero a 'Rombo di tuono'. Gianfranco Zola ricorda con queste parole a Sky Sport l'importanza che ha avuto Riva nella sua vita calcisitica: "E' stato un personaggio fondamentale per me, soprattutto agli inizi, la mia passione per il calcio mi è stata trasmessa da mio padre che fino a quando aveva 30 anni non sapeva neanche cosa fosse il pallone, poi è arrivato Gigi e le cose sono cambiate".

Zola ricorda Gigi Riva

Zola prosegue: "Ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, poi siamo stati vicini in Nazionale, era una persona di riferimento per tutti, è stato vicino a Baggio ai Mondiali, così come a me agli Europei. Quando scelsi Cagliari, mi aiutò tantissimo facendomi capire tante cose della piazza, i suoi suggerimenti furono molto importanti, ha fatto tanto bene a tantissimi sardi e anche a me. Siamo colpiti e dispiaciuti, ma anche fieri di avere avuto una persona come lui con noi. Ha fatto tanto per la Sardegna, non ha mai avuto paura di schierarsi contro i poteri forti, pur di difenderci. Si è speso per i minatori, per i pastori, quando sapeva di essere dalla parte della ragione lo faceva con schiettezza e coraggio senza preoccuparsi di prendere posizioni che potevano anche essere scomode".

Gigi Riva, nessuno come lui