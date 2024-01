Il Camerun rischia ma poi rimonta e passa il turno. Senegal avanti da primo

Bouaké (Costa d'Avorio) - Il Camerun di Anguissa e il Gambia di Musa Barrow scendono in campo sapendo di non avere altre chance oltre la vittoria per sperare nel passaggio agli ottavi. Nella partita decisiva, Song lascia in panchina l'ex portiere nerazzurro Onana e schiera al suo posto il cugino Ondoa (che milita nella Serie C francese), chiamato poi a salvare la porta in più occasioni. È infatti il Gambia a fare la partita per gran parte del primo tempo senza tuttavia sbloccare il risultato. Nella ripresa, succede di tutto. I Leoni Indomabili vanno in vantaggio con Ekambi al 56', poi Jallow la riprende al 72' e all'85' Colley trova il sorpasso. Due minuti dopo, l'autogol di Gomez vanifica il sogno qualificazione di entrambe le squadre. Al 91' nuovo colpo di scena, con Wooh che trova il gol decisivo che vale gli Ottavi. Colley firma - ma di mano - la clamorosa rete del 3-3 al 94', inevitabilmante cancellata dal Var.