"Gigi Riva, Faber e quei silenzi pieni di tutto": il ricordo di Dori Ghezzi

Amici fragili, ma solidi nel sentimento reciproco, lo sono stati Gigi Riva e Fabrizio De André . La Sardegna li accolse, ma in Sardegna non si frequentarono praticamente mai. Perché il momento di un'amicizia nasce e cresce senza bisogno di costruirlo, programmarlo. Non c'era nulla di pianificato nel loro rapporto, avvenne tutto inizialmente come una conseguenza dell'amore per la terra che non era stata d'origine, ma dove entrambi si trovavano persino meglio che in quella che aveva dato loro i natali. Un'amicizia che si sviluppò su affinità caratteriali, tra pudore e anche un po' di vergogna, con l'inseparabile sigaretta tra le mani.

A ricordare e raccontarci quella connessione speciale tra un calciatore e un cantautore è oggi Dori Ghezzi, il grande amore di De André, diventata a sua volta un'amica sincera di Rombo di Tuono. Signora Dori, qual è il primo ricordo che ha di Riva nel momento dell'addio? «Un tributo a Fabrizio, il 10 luglio del 2005, all'anfiteatro romano di Cagliari. Sono seduta in prima fila e comincia la meravigliosa voce di Andrea Parodi, ad intonare Hotel Supramonte. Sento una vibrazione al mio fianco, mi giro e vedo Gigi. Non aveva preannunciato la sua presenza, come non l'aveva fatto quella sera del 1969 quando si presentò a casa De André o come quando venimmo poi a sapere che si era presentato a Genova in Via del Campo chiedendo di poter vedere la chitarra conservata di Fabrizio. Quella sera di luglio a Cagliari, i miei occhi e quelli di Riva s’incrociarono sulle note di una canzone, che come sapete per me e mio marito significava tantissimo, tutto. Siamo rimasti qualche secondo a guardarci, senza bisogno di dirci nulla, gli occhi lucidi, un sorriso, i palpiti. Sensazioni persino difficili da spiegare, solo da vivere. E fu una grande fortuna, per me, aver potute viverle in un momento così intenso, nel ricordo di Fabrizio» .

Vi sentivate ancora di recente? «Sì, qualche telefonata. Gli dissi che volevo andare a vedere con lui proprio “Amici fragili”, lo spettacolo di Federico Buffa, non appena avrebbe fatto tappa a Cagliari. Mi fece però capire che ormai non usciva più volentieri di casa, anzi la sua ultima frase che ricordo fu “non riesco nemmeno ad andare sul terrazzo, ma appena sto un po’ meglio te lo faccio sapere sicuramente”. Avevo molto rispetto della sua condizione, speravo che qualcosa di bello potesse ancora accadere e che riuscissimo a ritrovarci di nuovo fianco a fianco in una prima fila a goderci uno spettacolo come nel 2005. Quando lunedì ho saputo la tristissima notizia, ho ripensato a quell’appuntamento che rimarrà in sospeso» .