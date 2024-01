Dazn e la sentenza del Tar sullo stop agli illegali

TORINO - DAZN commenta così la sentenza della quarta sezione del Tar del Lazio, che riconosce all’Agcom l’autorità e il potere di disattivare i segnali illegali in 30 minuti: «Abbiamo ribadito più volte che quella contro la pirateria è una battaglia che si vince o si perde tutti insieme, perché è un fenomeno criminale sempre più esteso e pericoloso che danneggia tutto il sistema Paese italiano. La sentenza conferma che si sta andando in questa direzione e che la condanna verso la pirateria è unanime, come unanime è stata l’approvazione della legge contro la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Si tratta di segnali forti, coesi e corali che portano a credere che la battaglia si possa e si debba vincere. In questo contesto chi continuasse a ritardare il pieno funzionamento della legge e della piattaforma sarebbe chiaramente da considerare “al fianco” dei pirati e dei criminali. Un plauso, quindi, all’operato di Agcom, del Governo e delle Forze dell’Ordine impegnate in prima linea. E a tutti gli appassionati di sport che, a differenza degli hooligans digitali, ogni giorno scelgono di sostenere la propria squadra tifando legalmente».