Mali, Sudafrica e Namibia agli ottavi, eliminata la Tunisia di Rafia

Il doppio 0-0 maturato sul campo, quello tra Sudafrica e Tunisia e quello tra Namibia e Mali, ha di fatto cristallizzato le posizioni in classifica della seconda giornata della fase a gironi di Coppa d'Africa. Nel gruppo E, infatti, accedono agli ottavi di finale il Mali, da primo con 5 punti, e il Sudafrica, da secondo con quattro, gli stessi ottenuti dalla Namibia, che avanza grazie al piazzamento nella graduatoria delle migliori terze. A sorpresa, invece, saluta la competizione la Tunisia, ultima a quota 2. Per quanto riguarda gli 'italiani', Chelle lascia 90' in panchina Coulibaly della Salernitana, mentre il leccese (ed ex Juve) Rafia gioca 70' il match che condanna le Aquile di Cartagine all'eliminazione.