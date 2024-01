In Palestina e Siria è festa: il calcio va oltre la guerra

Omar Khribin nel campionato degli Emirati Arabi è un bomber. Non si può definire altrimenti un giocatore che con il club, l’Al-Whada, ha giocato finora 15 match e segnato 12 gol. Il più importante di tutti, però, lo ha messo a segno con la nazionale siriana: quello che ha qualificato la Siria di Héctor Cúper agli ottavi di finale della Coppa d’Asia . Quasi un miracolo per un team che oltre che le normali difficoltà legate alla parte sportiva, rappresenta un paese ormai in guerra da anni.

Non è un segreto che una parte della popolazione siriana, anzi, veda un po’ la nazionale di calcio come uno dei mezzi del presidente Bashar al-Assad per farsi propaganda. Tesi surrogata da alcuni video che qualche tempo fa mostravano i giocatori inneggiare al capo di stato sul pullman della squadra. Ora che la Siria ha raggiunto un traguardo storico, però, sono tutti sul carro di Cúper.

Il lavoro di Cuper

Nominato a febbraio ct della nazionale, rispettato perché, oltre a essere stato un allenatore importante a livello di club in Europa ha saputo anche centrare una finale di Coppa d’Africa con l’Egitto nel 2017 (e allenando Salah, giocatore di riferimento per il mondo arabo). Davanti a Cúper si sono sciolti in lacrime traduttore e intervistatore della tv dopo il successo sull’India. Lui ha saputo dare la mentalità giusta a un gruppo composto da 26 giocatori di cui nessuno milita in uno dei top 5 campionati europei. La maggior parte sono giocatori che giocano in Medio Oriente, ben 8 nel campionato nazionale giordano. Dopodiché ci sono i tre oriundi sudamericani: Ezequiel Ham, Ibrahim Hesar e Pablo Sabbag. I primi due sono argentini come Cúper, centrocampista dell’Independiente Rivadivia il primo, trequartista del Belgrano il secondo. Sabbag è colombiano di Barranquilla (come Shakira, che però ha origini libanesi) e gioca in Perù all’Alianza Lima. Sono i tre giocatori forse più ‘internazionali’ del gruppo, insieme a Aiham Ousou, il difensore centrale dello Sparta Praga e Maksim Sarraf, il 18enne portiere della Squadra B del Cska Mosca. Un gruppo guidato poi da lui, capitan Khribin: una carriera passata nel calcio arabo tra Pyramid, Al Hilalk, Al-Ahli e ora Al-Whada.

Palestina, altra favola nata sotto le bombe

Club di tutto rispetto, se comparati a quelli dove giocano gran parte dei nazionali della Palestina. Altra favola nata sotto le bombe: quando si sono resi conto di essere passati agli ottavi, i giocatori hanno esultato con il 2, le due dita. Libertà e solidarietà, stesso gesto che utilizzava Yasser Arafat, a lungo leader politico del paese. «Significa molto per la gente. La maggior patte del tempo la nostra testa sta da un’altra parte, abbiamo paura quando torniamo negli spogliatoi di accendere il telefono e ricevere notizie che non vorremmo leggere», ha raccontato il ct (tunisino) Macramé Daboub. Tre giocatori della nazionale nemmeno hanno un club - del resto, alcuni giocavano in Israele. La maggior parte dei calciatori, però, milita nel Al-Mokaber o all’Al-Quds, cioè squadre palestinesi. Chi è riuscito ad avere una carriera in Europa, come Oday Gabbagh, il goleador della squadra, lo fa in squadre certo non di primo livello. Gabbagh è al Charleroi, il regista di centrocampo Jaber è al Neftçi Baku. Ma c’è anche chi, come Mohammed Rashid gioca in prima divisione, ma in Indonesia, nientemeno che al Bali United. Non manca, anche nel caso della Palestina, un sudamericano come Camilo Saldaño, palestinese, sì, ma nato a Santiago del Chile. Storia di un popolo che è sempre stato costretto a trovare rifugio altrove e che in questo momento, sotto alle bombe, prova a rifugiarsi nel calcio.