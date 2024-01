Shevchenko presidente della Federcalcio ucraina: "L'ora più dura, i miei 9 punti"

Shevchenko, gli auguri del Milan

Il club rossonero si è complimentato via social con la sua leggenda per questa nuova avventura: "Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Andriy Shevchenko, nuovo Presidente della Federcalcio Ucraina. In bocca al lupo Sheva!"

Shevchenko, le prime parole

Sul profilo Instagram l'ex rossonero ha commentato così la sua nomina; "Oggi inizio il mio nuovo ruolo di presidente della Associazione ucraina di calcio. Grazie ai delegati del XXVI Congresso dell'UAF per la fiducia accordata. Ci aspetta un compito grande e responsabile: sviluppare il calcio ucraino nel momento più difficile della storia dell'Ucraina. Per renderlo mainstream e accessibile. Per fare questo, io e la squadra ci concentreremo su 9 passaggi: trasparenza e digitalizzazione delle attività dell'associazione, sviluppo delle squadre nazionali e dei marchi delle nazionali, collaborazione con i club, riforma arbitrale e formazione specialistica, collaborazione internazionale e utilizzo del calcio a scopo ludico. recupero da traumi per gli ucraini. Ringrazio tutti gli ucraini per il sostegno che sento da molti anni. Farò tutto il possibile per rendere il calcio ucraino più forte e per mantenerlo un terreno di unità e orgoglio".