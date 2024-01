Ceferin, che botta! Boban lascia l'Uefa: retroscena e cosa può succedere

Le bombe di Boban , di solito di destro, spesso da fuori area , erano un grosso problema per i portieri di tutto il mondo. Oggi il croato non gioca più, ma il carattere è rimasto lo stesso: se qualcosa non gli va bene, lui lo dice a voce alta ed eventualmente se ne va . Se ne sta rendendo conto Aleksandr Ceferin che in queste ore deve attutire la botta politica delle dimissioni di Boban , che all'interno dell'Uefa ricopriva un ruolo importantissimo (capo dell'area tecnica), ma era soprattutto, dal 2021, uno dei suoi alleati più forti anche in chiave Superlega.

Ma cosa è andato storto? Boban ha fatto capire di non gradire la tendenza accentratrice di Ceferin e la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe il tentativo di Ceferin stesso di modificare lo statuto per consentirsi un terzo mandato da presidente. Ha detto Boban: «Se accettassi una cosa così sbagliata andrei contro principi e valori generali in cui credo profondamente». E ha sbattuto la porta. L'effetto politico è forte, perché dopo la pesante sconfitta incassata in sede di Corte di Giustizia Europea, Ceferin vede indebolirsi la sua posizione all'interno dell'Uefa. E se la modifica allo statuto da lui proposta non dovesse passare, sarebbe una specie di referendum contro di lui. D'altronde, all'interno dell'Uefa, c'è da tempo una fronda che vorrebbe cambiare e che non è d'accordo con Ceferin, ma finora si è sempre mossa con cautela, visto il grande potere di Ceferin. La sentenza della Corte Europea sul caso Superlega, tuttavia, ha allargato certe crepe e l'uscita di Boban è un'ulteriore spallata. I prossimi mesi (e le prossime mosse di Ceferin) saranno decisivi per il futuro dell'Uefa: tra le pressioni della Fifa e del suo Mondiale per club e quelle della Superlega, molti pensano che servirebbe un uomo per il dialogo.