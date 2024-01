Lavezzi, le parole a un parente in clinica: "Sono andato troppo oltre. Ora..."

Ricoverato in una clinica di Buenos Aires, Ezequiel Lavezzi sta continuando il suo recupero verso la stabilizzazione della malattia che lo ha colpito: el Pocho soffre infatti di ipomania, ovvero "un disturbo psichiatrico cronico che colpisce l’umore e può portare la persona che ne soffre anche a farsi del male" come spiegato dal suo avvocato Mauricio D’Alessandro. E proprio dalla clinica che lo ospita, dopo giorni di silenzio, l'ex attaccante del Napoli è tornato a parlare. Durante una trasmissione argentina, il conduttore ha mostrato una conversazione tra Lavezzi e un suo parente: "È difficile. Ma devo farlo, devo cambiare la mia vita, le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio. Sono andato troppo oltre. Ho provato a purificarmi nella casa di Pilar, ma non ci sono riuscito. Non avevo altra scelta che venire qui, in clinica".