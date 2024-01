Guardiola, la replica a Ceferin: "Rispetti le procedure e pensi all'Uefa"

Pep Guardiola risponde ad Aleksander Ceferin. Il presidente della Uefa, in un'intervista al Telegraph, era tornato ad accusare il Manchester City di aver violato le norme sul fair play finanziario. L'allenatore dei Citizens ha voluto ricordare come il procedimento giudiziario avviato dalla Premier League sulla situazione finanziaria dei campioni d'Inghilterra non si sia ancora concluso. Pep ha dichiarato: "In quanto avvocato e presidente della Uefa,Ceferin dovrebbe aspettare e solo dopo fare quello che ritiene. Deve avere rispetto ed aspettare. Ha tantissime cose da fare alla Uefa, come avvocato deve rispettare i tempi della giustizia e capire che abbiamo il diritto di difenderci".