"Benvenuto professore": l'ex meteora Juve torna nel calcio turco da dirigente

Nicolas Anelka torna nel mondo del calcio, non in quello giocato ma nel ruolo di amministratore delegato dell'Umraniyespor, squadra di seconda divisione turca attualmente al 12° posto in classifica. L'ex attaccante di Real Madrid, Arsenal e Chelsea (e anche della Juve, nella quale ha militato nella stagione 2012/2013, totalizzando solo 3 presenze) ha 44 anni e dopo aver ricoperto un incarico manageriale al Paris Saint-Germain, ha deciso di tornare in un paese in cui è già stato durante la sua carriera da giocatore.