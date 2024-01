A Milano la chiusura della sessione ufficiale del calciomercato 2023-2024

Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà l’Hotel Sheraton Milan San Siro, sito in Via Caldera, 21 – Milano, dove saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che accoglierà i tanti addetti ai lavori. Numerose iniziative saranno a latere delle giornate di chiusura del Calciomercato. Tre tavole rotonde organizzate da A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, in collaborazione con Master Group Sport, esploreranno in dettaglio alcuni aspetti del panorama dell’industria del calcio. Gli incontri forniranno un’opportunità unica per esperti del settore di discutere e analizzare le dinamiche che caratterizzano il mondo dello sport a cui interverranno tanti professionisti del settore.

Il programma degli incontri

Martedì 30 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 “Libera concorrenza e sostenibilità: nuove sfide fuori dal campo per le società sportive” Moderatore: Pier Antonio Rossetti -

Mercoledì 31 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 13:30 “Nuova normativa agenti: implicazioni e differenze sul piano nazionale ed internazionale. Stakeholders a confronto” Moderatori: Avv. Andrea Bozza e Avv. Antonio D’Atri

Giovedì 1 febbraio dalle ore 10:30 alle ore 13:00 “Potenziali impatti dell’abolizione del decreto crescita” Moderatore: Franco Morabito