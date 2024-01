Renard-Costa D'Avorio, la Francia si oppone: niente Coppa D'Africa

I tifosi della Costa d’Avorio ci avevano creduto. Un’apparizione del resto, Hervé Renard l’aveva già fatta sugli spalti di Abidjan . Invece il tecnico francese non sarà sulla panchina degli Elefanti per la gara di lunedì contro il Senegal. Riassunto delle puntate precedenti: la Costa d’Avorio - paese ospitante della competizione che ha sbandierato a detta e a manca di voler vincere a tutti i costi - si è qualificata agli ottavi di finale con tanti demeriti propri e un pizzico di fortuna dovuta ai demeriti altrui. Detto in altro modo: è stata l’ultima a essere ripescata delle terze classificate.

Anche per questo la sorte le ha riservato uno scontro in gara secca contro la squadra che finora è stata la più performante nel torneo, il Senegal. Prima ancora di sapere se sarebbero passati o meno agli ottavi, però, i vertici federali del paese hanno fatto cadere la testa del ct, il francese Jean-Luis Gasset e nominato il vice Fae come tecnico ad interim. Subito dopo la qualificazione agli ottavi, però, ecco l’idea: ricontattare Renard, lo stregone bianco, la volpe d’Africa, il guru del calcio extra europeo. Renard che, va detto, con la Costa d’Avorio aveva già vinto il trofeo nel 2015 e che ha sempre mantenuto legami importanti con il Paese.

Renard-Costa d'Avorio, cosa è successo

È lo stesso tecnico all’indomani della fine della vicenda ad aver raccontato all’Equipe di essere stato contattato da Idriss Diallo, presidente della federcalcio ivoriana e persino dal primo ministro, Robert Beugré Mambé. «Non avevo il diritto di dire no - ha spiegato Renard all’Equipe -. E non vedevo incompatibilità nello svolgere due incarichi. Niente di grave. È destino». Già. Perché Renard in realtà è già il ct di una nazionale: la Francia femminile. Squadra sulla quale si punta tantissimo a Parigi in ottica olimpica. Renard, insomma, avrebbe dato l’ok alla Costa d’Avorio per un ‘prestito’, senza lasciare l’incarico in Francia. A quel punto Idriss Diallo ha chiamato il suo omologo francese, il presidente della federazione che si chiama pure lui Diallo (Philippe). Dopo una notte di riflessioni e dibattiti, anche con l’ex patron del Lione Jean-Michel Aulas (attualmente responsabile dello sviluppo del calcio femminile) è arrivato il verdetto: niente Costa d’Avorio per Renard. Problemi di calendario: il 12 febbraio Renard dovrà annunciare le giocatrici che prenderanno parte alla Final Four della Nations League femminile, che inizierà il 23 (si gioca a Lione contro la Germania). Ma anche problemi di immagine, perché per qualcuno avrebbe sminuito l’importanza del calcio femminile in Francia. Così Renard, che comunque lascerà l’incarico di ct delle francesi alla fine dei Giochi olimpici in programma quest’estate a Parigi, si godrà come un qualunque spettatore il match della Costa d’Avorio - che intanto è ancora alla ricerca di un ct che provi a compiere il miracolo.