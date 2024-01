Lookman, doppietta decisiva: Nigeria ai quarti di finale in Coppa d’Africa

La Nigeria approda ai quarti di finale di Coppa d’Africa nel segno di Ademola Lookman . L’attaccante dell’ Atalanta di Gasperini è stato infatti decisivo nella sfida valevole per gli ottavi di finale contro il Camerun realizzando una doppietta decisiva. Un gol per tempo: il primo al 36’ su assist del solito Osimhen e il secondo al 90’ sfruttando al meglio il passaggio decisivo di Bassey .

Angola-Namibia 3-0

La Nigeria nel prossimo turno affronterà l’Angola, che a Bouakè, in Costa d’Avorio, si impone nettamente sulla Namibia con il risultato di 3-0. Decisive la doppietta di Gelson Dala e il gol di Mabululu. L'Angola ha giocato in 10 dal 17' del primo tempo, inferiorità numerica annullata per il rosso subito dal namibiano Huakongo al 40’.