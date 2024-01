Nicola e Mauro Riva: così i figli di Rombo di Tuono hanno onorato il padre

Nicola Riva, il ricordo di Gigi

«Ringrazio Mattarella, ringrazio Malagò. Ma voglio dire grazie soprattutto alle persone che sono venute a rendergli omaggio, al freddo, fino alle 11 di sera e, quando si avvicinavano, dicevano a me e a mio fratello: “È stato un grande uomo, non è stato soltanto un grande giocatore". E allora, io e mio fratello avremmo voluto fare noi le condoglianze a loro. Grazie per averlo amato così tanto». Sereno, affettuoso, semplice, commovente: così il figlio di Rombo di Tuono ha onorato il padre, fendendo il muro del lutto di un popolo, della moltitudine raccolta all'esterno della Basilica di Nostra Signora di Bonaria, come se Nicola fosse stato il primo a pronunciare le parole che tutti avrebbero voluto dire l'uno all'altro, in un abbraccio che non voleva mai sciogliersi. Come venerdì sera, alla Domus, lo stadio del Cagliari, teatro di un altro commovente tributo, scandito da quei cori "C'è un Gigi Riva/Un solo Gigi Riva", sopra quella scritta che dice il vero: "Come lui nessuno mai".

Riva e il calcio autentico

Nel nome del padre, Nicola ha ricordato a tutti che cosa egli abbia incarnato ieri e il pensiero corre alla plastica che tappezza il circo di oggi perché a Riva appartiene il calcio vero, il calcio autentico, intriso di passione, sacrificio,di ineguagliabile attaccamento alla maglia. Della serietà e della compostezza che appartiene ai sardi, in silenzio l'altra sera sino a quando sul maxischermo non è apparsa l'immagine del Numero Undici e la folla ha spinto Nicola ad alzarsi in piedi e ad applaudire chi applaudiva il padre, simbolo della Sardegna. La Sardegna che o si ama o si adora, la Sardegna "che non è solo un'isola di banditi e di pastori", come urlò lui quando vinse quello scudetto, così storico, così grande. Recita un antico canto navajo: "Non avvicinarti alla mia tomba piangendo. Non ci sono. Non dormo lì. Io sono come mille venti che soffiano. Io sono come un diamante nella neve, splendente. Io sono la luce del sole sul grano dorato. Io sono la pioggia gentile attesa in autunno. Quando ti svegli la mattina tranquilla, sono il canto di uno stormo di uccelli. Io sono anche le stelle che brillano mentre la notte cade sulla tua finestra. Perciò non avvicinarti alla mia tomba piangendo. Non ci sono. Io non sono morto".