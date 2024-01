Kessie porta la Costa d’Avorio ai quarti: il Senegal cade ai rigori

Yamoussoukro (Costa d'Avorio) - S'interrompe negli ottavi di finale il sogno del Senegal Campione in carica di bissare il successo in Coppa d'Africa del 2021: Koulibaly e compagni, infatti, salutano la competizione, sconfitti ai calci di rigore dalla Costa d'Avorio padrona di casa, che attende ora la sfida tra Mali e Burkina Faso per conoscere l'avversario nei quarti. A Yamoussoukro, ai Leoni della Taranga non basta il gol di Habib Diallo, su assist di Sadio Mané, dopo soli quattro minuti di gioco, 'vanificato' dal pareggio di Kessié dagli undici metri all'86', tredici giri di lancetta più tardi dopo il suo ingresso. Nella lotteria dei penalty, poi, l'ex Atalanta e Milan segna il tiro decisivo. Per Les Éléphants il romanista Ndicka in campo 90', il 'fiorentino' Kouamé nella ripresa e Singo, fino alla scorsa estate di proprietà del Torino, durante i supplementari.