Coppa d'Asia, Mancini eliminato da Klinsmann: Arabia Saudita ko ai rigori

Roberto Mancini beffato in Coppa d'Asia. La sua Arabia Saudita è infatti stata eliminata dalla Corea del Sud ai calci di rigore agli ottavi di finale. La nazionale guidata dall'ex ct azzurro è passata in vantaggio a inizio secondo tempo con la rete di Radif ma poi, al decimo minuto di recupero della ripresa, si è fatta recuperare dalla rete di Cho Gue-Sung per il definitivo 1-1 che ha rimandato la gara ai tempi supplementari.