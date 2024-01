Hakimi sbaglia il rigore: Sudfarica elimina Marocco. Anche il Mali ai quarti

KORHOGO (Costa d'Avorio) - Si completa il quadro dei quarti di finale della Coppa d'Africa. Battendo per 2-1 il Burkina Faso il Mali ha staccato il pass per la fase successiva. La formazione del ct Chelle, con il centrocampista della Salernitana Coulibaly titolare, passa al 3' con un autorete di Tapsoba e raddoppia al 47' con Sinayoko; inutile per il Burkina Faso il rigore di Traore al 57' che fissa lo score sul 2-1 per le "Aquile" che per un posto in semifinale sfideranno la Costa d'Avorio padrona di casa.