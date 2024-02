La Costa d’Avorio batte in 10 il Mali al 122': è in semifinale

La Coppa d’Africa ha ancora la sua nazione ospitante. Quando tutto sembrava perduto, i padroni di casa trovano la forza di rialzarsi e riaprire i giochi. Gli Elefanti subiscono infatti da subito il pressing del Mali e al 43’ restano in 10 a causa dell'espulsione di Kossounou. Nella ripresa, gli uomini di Chelle si prendono la scena e vanno in vantaggio, ma è nel finale che Adingra fa esplodere lo stadio, prolungando il match all'extra-time. La gara si decide poi nel recupero del secondo tempo supplementare, quando Diakité segna il gol del 2-1 e manda la Costa d'Avorio in semifinale contro la Repubblica Democratica del Congo (in programma il 7 febbraio).