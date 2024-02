Faé, tecnico ed eroe per puro caso: la storia del ct della Costa d'Avorio

Mentre le big cadono tutte agli ottavi, lui fa fuori ai rigori, dopo una rimonta con pari all’86’, il quotatissimo Senegal azzeccando tutti i cambi.in panchina? Un cambio che a partita in corso stravolge la gara e segna il rigore del pari decisivo e quello che qualifica la squadra ai quarti. Altro giro, altro miracolo sportivo. Contro il Mali la Costa d’Avorio si ritrova prima in 10 , poi sotto di un gol a metà ripresa. Manon si scompone: inserisce Adingra e Diakité. Adingra sigla l’1-1 nel recupero, 4 minuti dopo essere entrato. Diakité (entrato prima del compagno), che era stato tra i migliori in campo si inventa nel recupero dei supplementari il gol di tacco che manda in estasi una nazione. Altro che stregone bianco: per riuscire nell’impossibile è bastato un orgogliosissimo figlio d’Africa. Che è pronto a mischiare ancora le carte contro la Repubblica Democratica del Congo, per regalare alla Costa d’Avorio quel sogno che tutti aspettano. All’orizzonte sembra esserci un solo grande ostacolo a stagliarsi tra questa Costa d’Avorio e il titolo. Ha le ali delle Super Aquile e la testa bionda di. Che la favorita al titolo, Costa d’Avorio a parte, sia la Nigeria è chiaro come acqua di sorgente. Sempre che qualche altro colpo di scena non si materializzi dietro l’angolo.