Coppa d’Africa 2025, la novità fa sorridere Europa e Italia: cosa cambia

La prossima edizione della Coppa d'Africa si giocherà in estate . Lo ha comunicato la Federazione Calcistica marocchina , che si occuperà di organizzare la prossima edizione nel 2025. Niente impegni nei mesi invernali per i giocatori dei club europei. In molti festeggeranno, come De Laurentiis che nel 2022 si era molto lamentato, criticando l'organizzazione in modo molto diretta: "Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri". Parole di sfogo che avevano generato molte polemiche. Ora però il patron del Napoli e tutte le altre squadre potranno stare tranquille.

Coppa d'Africa in estate: il precedente in Egitto

Giocare la Coppa d'Africa d'estate è un evento molto raro, viste le temperature molto alte. Quella in Marocco non sarà la prima edizione non giocata in inverno: anche nel 2019, ad esempio, si giocò nei mesi estivi in Egitto. E le condizioni di certo non erano piacevoli. Molti allenatori di Serie A saranno felici, basta vedere il numero di giocatori convocati dal nostro campionato, ben 22. Su tutti Osimhen, in semifinale con la Nigeria, che ha lasciato il Napoli privo del suo miglior attaccante. Ma anche il Milan ha dovuto far partire Bennacer in una fase molto delicata del suo rientro in campo, dopo il grave infortunio. Così come l’Atalanta ha dovuto rinunciare a Lookman, la Fiorentina a Kouamé e la Roma a Ndicka. Nel 2025 non ci saranno più questi problemi, per il bene della società, forse un po' meno per i calciatori.