Uefa rischia una causa da 3 miliardi: clamorosa indiscrezione, i dettagli

La posizione di Ceferin

Che, appunto, si appresta anche ad affrontare una sorta di referendum sulla sua posizione con il voto alla riforma dei tre mandati che ha già determinato lo scossone delle dimissioni di Zvonimir Boban, in contrasto con questo progetto. E se non vi sono soverchi dubbi circa l’esito positivo della votazione (servono i due terzi dei voti e le piccole Federazioni sono schierate compatte con il presidente) circolano notizie crcostanziate circa il voto contrario di importanti componenti, primo fra tutti la FA inglese che, peraltro, non è certo amichevole nei confronti del progetto Superlega. Al di là dell’esito numerico e del fatto che “uno vale uno” in assemblea, è però evidente come il peso politico sia ben diverso. Così come può diventare un segnale negativo l’annunciata assenza del padrone di casa Emmanuel Macron, a cui è stato consigliato di evitare endorsement proprio in conseguenza della situazione molto confusa. L’ultimo nuvolone arriva dalla Svizzera dove la tv ha rivelato uno scandalo a sfondo sessista, con i vertici dell’Uefa che avrebbero “salvato” un alto dirigente accusato di numerosi “sottintesi a sfondo sessuale” a causa dei quali un’indagine esterna ne suggeriva il licenziamento.

Ceferin e la nuova Champions

Ceferin, per contrasto, calerà l’asso annunciando i compensi della nuova Champions: 2,5 miliardi per i club. In attesa del Congresso, ieri si è tenuta la riunione dell’Esecutivo Uefa che ha approvato la distribuzione dei ricavi delle competizioni maschili Uefa per club del triennio 2024-27. Della soglia prevista di 4,4 miliardi di euro: il 10% (440 milioni di euro) è destinato alla solidarietà, il 7% (308 milioni di euro) ai club non partecipanti e il 3% (132 milioni di euro) ai club che partecipano ai turni di qualificazione. Inoltre, 25 milioni di euro sono destinati alla UEFA Women’s Champions League e alla UEFA Youth League. Alle 18, infine, il sorteggio della prossima Nations League, di cui l’Italia è testa di serie.