“Conte offerto a un top club Liga”: clamorosa indiscrezione dalla Spagna!

BARCELLONA (Spagna) - Il nome di Antonio Conte inizia a farsi insistente nei rumor di mercato per la prossima stagione. Tra le squadre che sono alla ricerca di una una nuova guida tecnica c'è anche il Barcellona. Xavi ha annunciato l'addio a fine stagione ed il club catalano sta già sondando il terreno. Secondo il portale spagnolo "Sport" gli azulgrana avrebbero sul loro taccuino il nome proprio di Conte anche se non come prima scelta: l'ex allenatore di Juventus ed Inter non sarebbe il profilo ideale per la società che sogna il grande colpo Jurgen Klopp per ritornare a competere ad alti livelli, operazione però complicata. Non è invece in lizza l'attuale allenatore del Bologna Thiago Motta. Conte non allena da marzo 2023 quando risolse il contratto con il Tottenham e, sempre stando a Sport, qualora il Barcellona lo vo,esse contattare lui sarebbe disponibile all'incontro.