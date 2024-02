Cartellino blu, la FIFA frena e fa chiarezza: la nota ufficiale

L'introduzione del cartellino blu nel calcio ha fatto il giro del mondo dopo l'articolo del 'Telegraph', in cui il quotidiano ha dato per certa l'introduzione di questa novità dall'IFAB (International Football Association Board). Potrebbe essere una vera e propria rivoluzione ma su cui la FIFA ha voluto mettere un punto attraverso una nota apparsa sui canali social ufficiali dell'organo calcistico internazionale.

Cartellino blu, la nota della FIFA

La Federazione internazionale ha voluto fare chiarezza circa le voci circolate nelle ultime 24 ore per quanto riguarda l'introduzione del cartellino blu nel calcio. Sul proprio profilo ufficiale X è apparsa la nota: "La Fifa desidera chiarire che le notizie sul cosiddetto 'cartellino blu' ai livelli d'élite del calcio sono errate e premature. Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi a essere testata in modo responsabile ai livelli più bassi, una posizione che la Fifa intende ribadire quando questo punto all'ordine del giorno sarà discusso dall'Ifab il 2 marzo".

Ma cosa sarebbe questo cartellino blu? In poche parole una sorta di integrazione ai cartellini giallo e rosso. L'espulsione a tempo da tanto richiesta e di cui si è parlato. Chi riceverà questa sanzione dovrà uscire dal campo per 10' ma in caso di secondo cartellino blu o uno giallo arriverà l'espulsione diretta. Il cartellino blu verrà utilizzato solo in alcuni casi: proteste eccessive oppure per un fallo considerato cinico e antisportivo o comunemente detto anche "tattico".