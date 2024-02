MASTER-AID® è official supplier della Napoli City Half Marathon

MASTER-AID® è il marchio di punta di PIETRASANTA PHARMA , noto per la sua vasta gamma di prodotti dedicati alla gestione delle ferite e alla protezione del piede, con un'attenzione speciale ai runner. Il piede, essenziale per il costante sostegno del corpo umano e per agevolare il movimento attraverso camminate e corse, diventa di vitale importanza per gli atleti, per i quali il concetto di movimento è al centro dell'attività fisica.

In risposta alle esigenze degli sportivi, PIETRASANTA PHARMA ha sviluppato e lanciato sul mercato prodotti specifici per la cura del piede e la gestione delle inevitabili problematiche legate all'attività sportiva. L'obiettivo primario è la prevenzione, quando possibile, e una gestione efficace delle eventuali complicanze.

PIETRASANTA PHARMA, un'azienda italiana impegnata nella produzione e commercializzazione di medicazioni "made in Italy", distribuite attraverso il canale farmaceutico, si distingue per i continui controlli sulla qualità delle materie prime, durante il processo produttivo e sui prodotti finiti. La tecnologia produttiva adottata è rispettosa dell'ambiente, con un ciclo produttivo che elimina l'uso di solventi per applicare gli adesivi ai materiali, avvalendosi di impianti che operano attraverso il calore.

MASTER-AID è il principale marchio italiano specializzato in prodotti per la medicazione, adesivi e non. La sua linea completa, denominata MASTER-AID FOOT CARE, comprende oltre 70 prodotti dedicati al benessere del piede.

All'interno di questa vasta gamma, sono disponibili più di 70 codici prodotto progettati per affrontare una serie di problematiche legate alla protezione del piede. Per la gestione delle vesciche, MASTER-AID offre sette prodotti differenti, tra cui spiccano le protezioni idrocolloidali adesive. Queste possono essere applicate sulla pelle irritata nella fase precedente alla formazione della vescica, al fine di prevenire ulteriori sfregamenti. In alternativa, se la vescica è già formata, le protezioni vengono applicate direttamente sulla lesione per prevenirne la rottura e alleviare il dolore associato.

Nel corso del 2024, Pietrasanta Pharma ha fornito e fornirà supporto ai runner impegnati in prestigiose maratone italiane, come la Romeo e Giulietta Half Marathon, la Bologna Marathon, la Run Rome The Marathon, la Venice Marathon, la Verona Run Marathon e la Firenze Marathon. L'obiettivo è assicurare ai partecipanti un sostegno affidabile per la salute dei loro piedi durante le impegnative sfide di corsa.

Sempre nel 2024, MASTER-AID FOOT CARE conferma il suo ruolo di FORNITORE UFFICIALE della Napoli City Half Marathon del 25 febbraio.

