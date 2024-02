Suarez, rivelazione sull’intreccio di mercato: c'entra il morso a Chiellini

Luis Suarez al Real Madrid? Nulla di inventato: una possibilità concreta che, per poco, non si è realizzata. Ma perché il trasferimento non andò a buon fine? Tutto risale all'estate del 2014, quando in corso c'era il Mondiale in Brasile. L'attaccante era impegnato con l'Uruguay, ed era presente nello stesso girone dell'Italia. E proprio nel match contro gli azzurri successe qualcosa che, alla fine, spinse il classe 1987 verso il Barcellona.