Sfidava la Juve in Champions negli anni 90: c'è anche lui per Sinner-De Minaur

C'è anche un po' di calcio a Rotterdam per la finale del torneo Atp 500 tra Sinner e De Minaur . Il tennista italiano con il successo contro Griekspoor e la conquista della finale è diventato il numero tre al mondo nel Ranking. Un momento d'oro dopo la vittoria del primo Slam agli Australian Open. Ora è un riferimento e un piacere da vedere anche per le leggende degli altri sport. Ma chi c'era in tribuna?

Sinner, una leggenda in tribuna

Negli anni 90 ha affrontato la Juventus diverse volte in Champions League, senza però mai riuscire a vincere. Dalla storica finale del 1996 a Roma, con il trofeo alzato dai bianconeri dopo i calci di rigore ad altri due match entrambi terminati con un successo della Vecchia Signora nelle semifinali del 1997. Di stelle in campo ce ne stavano tante in quegli anni, in cui il calcio italiano era un punto di riferimento per tutti gli altri ed era riconosciuto come il migliore al mondo. Adesso a prendersi la scena è Sinner, che sembra aver fatto breccia anche agli occhi di un ex insegnante di ginnastica olandese, che poi ha fatto la storia con il football...