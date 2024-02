Fabio Buoninsegni, arbitro morto a 22 anni: incidente dopo una partita

Fabio Buoninsegni, giovane fischietto della sezione di Napoli, è rimasto vittima di un incidente stradale al termine di una gara di campionato. Il 22enne, arbitro di Prima Categoria, è deceduto nella notte dopo che era giunto in ospedale a Caserta in condizioni disperate. Un incidente in autostrada, avvenuto nello scontro con un Suv sabato sera mentre rientrava da una gara di campionato, lo aveva lasciato in fin di vita.