Ronaldinho, rovesciata come ai bei tempi: ma cosa ci fa in Turchia?

Ronaldinho continua a stupire. Nonostante i suoi 43 anni e gli scarpini appesi al chiodo ormai da tempo, non ha perso il tocco nel giocare a calcio. Il brasiliano è riapparso in Tv negli ultimi giorni ed è stato ospite, motlo gradito dai concorrenti, di un Reality Show in Turchia . Il Gaucho, che in carriera ha vestito le maglie importanti di Barcellona e Milan tra le altre, ha mostrato tutte le sue doti balistiche cimentandosi in un paio di giochi che, soprattutto in Brasile, vanno tantissimo. Sui video è diventata virale anche una sua prodezza proprio in una partita di Beach Soccer con gli altri componenti del Talent.

Ronaldinho, gol in rovesciata in Tv

Di prodezze nel corso della sua carriera ne ha fatte vedere tantissime. Non soltanto in termini di gol, ma anche e soprattutto come giocate e dribbling. Qualità tecniche e balistiche sopra la media e ancora a 43 anni è in grado di dare spettacolo con un pallone tra i piedi. Il brasiliano è stato accolto da una standing ovation dai concorrenti dei Reality e poi ha giocato insieme a loro a Footvolley e Beach Soccer. Proprio nell'ultimo gioco Ronaldinho ha realizzato un gol bellissima in rovesciata. Primo lo stop di petto per alzarsi il pallone e poi il gesto tecnico con cui ha segnata una delle reti della sfida e che ha lasciato senza parole gli altri ragazzi. Un ritorno in Tv tra risate, pallone e prodezze quelle di Ronaldinho in Turchia.