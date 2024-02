Dani Alves condannato per stupro: la sentenza del tribunale di Barcellona

Dani Alves, i passaggi dopo la pena

Il brasiliano rischiava una pena massima di dodici anni in base all'articolo 179 del Codice penale. Il pubblico ministero ha chiesto nove anni e l'accusa privata, il massimo, dodici. L'unica attenuante su cui la difesa ha cercato di aggrapparsi è stata l'assunzione di alcool ppoichè considerata sostanza attenuante. Ma dopo la sentenza il caso non è finito qui perché la difesa del calciatore può appellarsi all'Alta Corte di Giustizia della Catalogna e, successivamente, se il verdetto è ancora sfavorevole, alla Corte Suprema. La liberazione provvisoria su cauzione di Dani Alves, finora, è stata negata dal tribunale a causa del rischio, secondo i suoi criteri, di fuga del giocatore. Il Brasile non procede con l'estradizione dei propri cittadini quando vengono condannati in altri Paesi. Per ora il calciatore brasiliano resta in carcere, dove dovrà scontare due terzi della condanna prima di ottenere eventuali benefici pena.