Il Leverkusen insegue la Juve: la top 10 dei club più imbattuti dal 2000

Il Bayer Leverkusen sta scrivendo la storia, sua e della Bundesliga. La squadra allenata da Xabi Alonso è imbattuta da 23 partite di campionato, e considerando tutte le competizione da 33 gare. Un rendimento incredibile, che potrebbe consegnare per la prima volta nella sua storia il Meisterschale alle aspirine, cancellando per sempre la maledizione del 'Neverkusen'. Ma dal 2000 in poi qual è la squadra che ha mantenuto per più gare consecutive l'imbattibilità, considerando ogni manifestazione?