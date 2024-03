Valiente Guadalupe, estamos contigo

Guadalupe Porras Ayuso ha 37 anni. È un'icona del calcio femminile spagnolo: guardalinee della Champions League femminile dal 2014, nel 2019 è stata la prima assistente a debuttare nella Liga, precedendo l'esordio in campo internazionale maschile nella terna arbitrale della partita di Europa League fra Lask e Ludogorets. Ex calciatrice del Puebla, a 16 anni è entrata a far parte del Comitato arbitrale dell'Estremadura, comunità autonoma nella regione sud-occidentale della Spagna. A uno a uno, ha scalato i gradini della categoria: cinque anni nei campionato regionali, un anno in Terza Divisone, otto anni in Segunda B (la Serie C italiana), due in Segunda (la Serie B) e uno in Primera. Quando Guadalupe debuttò in Europa League, rilasciò una dichiarazione decisamente significativa, alla luce di quanto le è successo durante domenica scorsa, in occasione della partita Betis Siviglia- Athletic Bilbao: "Il nostro è un mondo molto duro ma tutto si può raggiungere con lavoro e sacrificio. Sono molto soddisfatta. Con questa designazione ho raggiunto un obiettivo in più nella mia carriera, lo affronterò con voglia ed entusiasmo”.