Balotelli ci ricasca: petardi nello spogliatoio dopo l'incendio sfiorato

Il lupo perde il pelo ma non il vizio: un detto che sembrerebbe calzare a pennello dopo l'ultimo scherzo di Mario Balotelli. L'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City, ora in forza all'Adana Demirspor, si è reso protagonista di una burla, per così dire, davanti ai suoi compagni di squadra. Una 'Balotellata', tornando al termine coniato ormai diversi anni fa e che entrò a far parte della Treccani.