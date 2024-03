Napoli, a Jacobelli, Marino, Rolandi la prima edizione del premio internazionale "Vicente Feola"

TORINO - Oggi a bordo di MSC Fantasia attraccata nel porto di Napoli, si è tenuta la prima edizione del Premio Internazionale “Vicente Feola”, ideato dalla Fondazione Fioravante Polito . Durante la cerimonia, e nelle diverse categorie previste, sono stati consegnati i Premi “Vicente Feola” (realizzati dal maestro Fernando Mangone), riconoscimenti assegnati ad illustri personalità dello sport, della televisione, del giornalismo, della medicina e della spiritualità che, con il loro impegno e la loro dedizione, hanno onorato l'eredità di Feola e diffuso i suoi valori. Premiati, tra gli altri, gli ex calciatori Faustino Canè , Giuseppe Galderisi , Igor Protti, Roberto Sosa , i giornalisti Xavier Jacobelli e Simona Rolandi , il dirigente sportivo Pierpaolo Marino e l’arbitro Fabio Maresca . Per le eccellenze mondiali in campo medico i premi sono andati a Paolo Ascierto e a Massimo Zollo.

La consegna dei premi è stata preceduta dalla presentazione del libro “Vicente Feola. La Copa do Mundo tra due popoli” (Edizioni La Colomba), scritto da Lucio Schiuma, con il contributo di Massimiliano Bruno e la prefazione di Enrico Nicoletta. Il volume racconta la straordinaria storia di Vicente Italo Feola, il cui legame con il Brasile e l'Italia è profondo. Figlio di emigrati italiani giunti in Brasile agli inizi del XX secolo, Feola ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del calcio come Commissario Tecnico della Nazionale Brasiliana Campione del Mondo di calcio nel 1958 in Svezia. Nel corso dell’evento, per ricordare la figura di Vicente Feola, è stato recitato anche un monologo su ritmo in suo onore, a cura di Sergio Mari, ex calciatore professionista.

«La storia di Vicente Feola, un uomo di sport che partendo dall’Italia ha conseguito vittorie a livello internazionale, richiama quella di MSC Crociere: una Compagnia con solide radici nel nostro Paese che naviga nei mari di tutto il mondo portando con successo il brand Italia in ogni angolo del pianeta. Abbiamo ospitato molto volentieri a bordo questa iniziativa della Fondazione Fioravante Polito, apprezzandone l’impegno nella diffusione dei valori dello sport e nella tutela della salute per tutti gli atleti», ha dichiarato Luca Valentini, Direttore Commerciale di MSC Crociere.

«Con questo straordinario evento abbiamo reso omaggio a un'icona del calcio mondiale, un uomo che ha segnato un'epoca con la sua visione e il suo talento. Con il lancio del libro che celebra la sua vita e il suo lavoro, portiamo avanti il suo leggendario lascito, affinché possa continuare a ispirare le generazioni future. Vicente Feola, originario di Castellabate in provincia di Salerno, rimarrà per sempre nel cuore di coloro che amano il calcio e nella storia dello sport mondiale», ha sottolineato Davide Polito, Presidente della Fondazione Fioravante Polito.