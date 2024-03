Morte Maradona, processo ai medici. La figlia: "Assassini, figli di p..."

In una storia su Instagarm, Giannina Maradona ha scritto: "I burattini, i complici, gli esseri malvagi, quelli che hanno fatto male il loro lavoro, tutti ma proprio TUTTI i figli di p... che hanno fatto parte del 25 novembre e di tutto il processo che ha portato a quel giorno, avranno quello che si meritano. Non ci fermeremo, la condanna sociale c'è già, quella divina è fuori discussione, ma vederli dietro le sbarre è ciò che voglio di più. Anche se vogliono rimandare, la verità è la verità ieri, oggi e per sempre. Sono assassini".

"La tranquillità di sapere che sia io che Dalma non siamo mai state di suo gradimento è ciò che mi dà tranquillità in questa tempesta. Non hanno registrazioni audio di complicità con noi, né abbiamo partecipato al giorno disastroso in cui lo hanno portato allo stadio il giorno del suo compleanno e non riusciva nemmeno a parlare. Quando ho denunciato quello che stava accadendo in più di un'occasione hanno mandato mio padre a registrare video contro di me. Non sono mai riusciti a spaventarmi, né ho accettato buste o tangenti. Non ho più nulla da perdere".

Dalma Maradona: "La storia non finisce con questi otto personaggi..."

Dalma Maradona ha risposto: "Inutile dire che non la storia non finsice con questi otto personaggi. Alcuni di loro sono già stati difesi in TV dai loro avvocati quando nessuno li ha accusati... Ancora! Sanno quello che hanno fatto...".